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Боевики обстреливают лес у Станицы Луганской, провоцируя пожар – РГА

1 октября, 03:18

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

К тушению пожаров в Луганской области готовы привлечь авиацию

Боевики с оккупированной территории Донбасса с 23:30 ночи обстреливают из крупнокалиберного оружия подконтрольную украине территорию в районе Станицы Луганской, в частности лесной массив, намеренно поджигая траву.

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Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной госадминистрации в Facebook.

"После чего (обстрелов. – Ред.) ощущаются громкие разрывы снарядов в районе КПВВ. Около 00:20 поступило сообщение о пожаре в лесном массиве у КПВВ", – говорится в сообщении.

Кроме того, председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил в эфире "Украины 24, что со стороны неподконтрольной территории были выстрелы "трассерами", то есть, по его словам, "намеренно поджигалась трава".

Также сообщается, что к тушению пожаров на Луганщине готовы привлечь авиацию (2 самолета и вертолет), но пока нет подтверждения обеспечения режима тишины.

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Напомним, в лесных пожарах в Луганской области уже погибли по меньшей мере три человека, один из них – лесничий.

Для тушения масштабных лесных пожаров, которые охватили многие населенные пункты области, задействовали военных.

Мы также сообщали, что в Луганской области почти полностью выгорело село Муратово.

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Донбасс боевики Луганская область пожар Станица Луганская
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