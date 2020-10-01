Боевики обстреливают лес у Станицы Луганской, провоцируя пожар – РГА

К тушению пожаров в Луганской области готовы привлечь авиацию

Боевики с оккупированной территории Донбасса с 23:30 ночи обстреливают из крупнокалиберного оружия подконтрольную украине территорию в районе Станицы Луганской, в частности лесной массив, намеренно поджигая траву.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной госадминистрации в Facebook.

"После чего (обстрелов. – Ред.) ощущаются громкие разрывы снарядов в районе КПВВ. Около 00:20 поступило сообщение о пожаре в лесном массиве у КПВВ", – говорится в сообщении.

Кроме того, председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил в эфире "Украины 24, что со стороны неподконтрольной территории были выстрелы "трассерами", то есть, по его словам, "намеренно поджигалась трава".

Также сообщается, что к тушению пожаров на Луганщине готовы привлечь авиацию (2 самолета и вертолет), но пока нет подтверждения обеспечения режима тишины.

В тренде Одним абзацем. Как прошла третья ночь боев за Нагорный Карабах

Реклама

Напомним, в лесных пожарах в Луганской области уже погибли по меньшей мере три человека, один из них – лесничий.

Для тушения масштабных лесных пожаров, которые охватили многие населенные пункты области, задействовали военных.

Мы также сообщали, что в Луганской области почти полностью выгорело село Муратово.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама