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Боевика, охранявшего место сбитого МН-17, отправили под стражу

16 января, 03:04

Мужчину задержали 9 января

Фото: Facebook.com/pressjfo.news

Фото: Facebook.com/pressjfo.news

Суд избрал меру пресечения боевику, задержанному в Донецкой области по подозрению в участии в рядах незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, 26-летнего жителя Торецка арестовали на 60 суток с правом внесения 105 тысяч гривень залога.

Как сообщалось, 9 января в Донецкой области пограничники задержали боевика, который, предположительно, охранял место катастрофы и остатки сбитого россиянами самолета рейса MH17. Преступную деятельность мужчины подтвердили фото с его страницы в соцсети, где он в военной форме с оружием в руках снят на фоне обломков сбитого пассажирского самолета.

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Напомним, в минувшем году исполнилось пять лет со дня катастрофы пассажирского самолета Boeing 777, выполнявшего рейс МН-17 из Амстердама в Куала-Лумпур. 17 июля 2014 года этот самолет был сбит в небе над Донбассом. Как позже было установлено несколькими международными расследованиями — с помощью российской самоходной огневой установки ЗРК "Бук-М1". Но РФ не признает причастность к трагедии.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что Евросоюз в очередной раз призвал Россию "принять на себя ответственность и в полной мере сотрудничать по расследованию" крушения Boeing 777 рейса MH17 в Украине в июле 2014 года.

Также в июне 2019 года СМИ опубликовали часть документов об обеспечении передвижения российских войск, постановке военнослужащих ПВО на довольствие и выделении им сухих пайков летом 2014 года. Они подтверждают выводы международных следователей о том, что самолет над Донбассом сбил "Бук" Вооруженных сил России.

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Донбасс арест авиакатастрофа боевик Boeing 777 MH17 крушение Боинга

Источник: Сегодня

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