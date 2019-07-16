Пятая годовщина катастрофы рейса MH17: Евросоюз обратился к России

Могерини призвала Россию принять на себя ответственность и сотрудничать со следствием

Федерика Могерини. Фото: REUTERS/Yves Herman.

Евросоюз в очередной раз призывает Россию "принять на себя ответственность и в полной мере сотрудничать по проведению расследования"крушения Boeign рейса MH17 в Украине в июле 2014 года. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, распространенном во вторник в Брюсселе в связи с пятой годовщиной авиакатастрофы.

"ЕС призывает Россию принять на себя ответственность и в полной мере сотрудничать с проводимым расследованием. ЕС выражает свою полную уверенность в независимости и профессионализме юридических процедур, которые предстоит провести", - отмечается в нем.

Могерини подчеркнула, что "ЕС приветствует заявление Совместной следственной группы от 19 июня 2019 года о том, что в Нидерландах будут предъявлены уголовные обвинения четырем лицам".

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит, предположительно, ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение Boeing, так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Экспертно-журналистская группа Bellingcat также считает, что самолет сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Позже были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В их списках указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

В июне 2019 года СМИ опубликовали часть документов об обеспечении передвижения российских войск, постановке военнослужащих ПВО на довольствие и выделении им сухих пайков летом 2014 года. Они подтверждают выводы международных следователей о том, что самолет над Донбассом сбил "Бук" Вооруженных сил России.

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