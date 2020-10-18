Боевикам на Донбассе выдали украинскую военную форму: готовятся провокации

Боевики готовят провокации для дискредитации ЗСУ, а на оккупированном Донбассе растет недовольство среди местного населения. Об этом рассказали "Сегодня" источники в зоне боевых действий.

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Что происходит в ОРДЛО:

Российские кураторы боевиков

В отдельные ключевые подразделения боевиков приезжают инспекции с участием представителей ВС РФ. В частности, расширяются укрепления по согласованию с военными страны-агрессора. Чтобы укрепление боевых позиций не заметили и не зафиксировали представители ОБСЕ, осуществляется воздушная разведка.

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Провокации против ЗСУ

Боевики "Л/ДНР" получили комплекты воинской формы украинского образца с целью организации провокаций на линии соприкосновения. Комплекты военной формы, по предварительной информации, будут использованы в подготовке видео, распространение которых, как правило, обеспечивается при участии российских СМИ, аккредитованных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Невыплата зарплат

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В ОРДЛО продолжает обостряться ситуация с невыплатой заработных плат работникам крупных промышленных предприятий. В частности, Ясиновский коксохимический завод и Енакиевский коксохимический завод имеют долги с апреля текущего года. Предприятия переданы в управление российской компании "Внешторгсервис", которая также не рассчитывается с работниками. Отдельные акции протеста, проводимые работниками, привели к выплате задолженности за май. Сотрудникам обещают, что до ноября их заводы будут присоединены к новообразованным предприятиям под общей координацией "Внешторгсервиса", что приведет к фактическому списанию долгов и выплаты заработных плат.

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Разрешение на казнь

Систематически обостряются взаимоотношения внутри отдельных подразделений террористов из-за неудовлетворительных условий прохождения "воинской службы". Боевики самовольно покидают отдельные позиции и противятся приказам командования. В целях предупреждения дезертирства "руководство" может разрешить казнь тех бойцов, которые причастны к "подрыву боевого духа" внутри формирований.

Ранее "Сегодня" рассказывали о признаках подготовки к боевым действиям со стороны боевиков – Россия продолжает вооружать войска на оккупированной территории.

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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