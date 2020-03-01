Боевики активизировались на Донбассе: военные рассказали, где было "жарко"

В субботу, 29 февраля, боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, была отмечена работа снайперской пары. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Так, 13 обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

два раза рядом с Невельским – из миномета калибра 120 мм противник выпустил 6 мин, а также велся огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

– из миномета калибра 120 мм противник выпустил 6 мин, а также велся огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды неподалеку Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов – 12 выстрелов, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;

– из станковых противотанковых гранатометов – 12 выстрелов, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов; два раза в районе населенного пункта Лебединское – из 82-мм минометов – 10 мин, из станковых противотанковых гранатометов – 16 выстрелов, а также зафиксирован огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– из 82-мм минометов – 10 мин, из станковых противотанковых гранатометов – 16 выстрелов, а также зафиксирован огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Павлополя – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

– из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; трижды рядом с Марьинкой – из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

– из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; два раза в районе населенного пункта Пески – из минометов калибра 120 мм – 8 мин, из 82-мм миномета – 6 мин, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также по нашим позициям велся снайперский огонь;

– из минометов калибра 120 мм – 8 мин, из 82-мм миномета – 6 мин, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также по нашим позициям велся снайперский огонь; неподалеку Васильевки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов наших позиций, а именно:

вблизи Майского – из миномета калибра 82 мм – 3 мины, а также огонь велся из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

– из миномета калибра 82 мм – 3 мины, а также огонь велся из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; четыре раза недалеко от населенного пункта Орехово – из минометов калибра 120 мм – 7 мин и 5 мин – из 82-мм миномета;

– из минометов калибра 120 мм – 7 мин и 5 мин – из 82-мм миномета; рядом с Крымским – из 120-мм минометов – 12 мин.

29 февраля в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один боевое поражение.

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Военные отмечают, что 29 февраля противник из ПТРК обстрелял позиции Объединенных сил, которые находятся рядом с контрольным пунктом въезда-выезда "Марьинка". Осуществление пропуска через на этом КПВВ временно приостановлено. Решением командующего объединенных сил введен режим "Красный" до отдельного распоряжения.

С началом текущих суток боевики выпустили 2 мины из 82-мм миномета, а также вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам населенного пункта Пески.

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За текущие сутки потерь нет.

Напомним, 28 февраля, на Донбассе украинские позиции обстреливали восемь раз. В результате один украинский воин был ранен.

Напомним, что 18 февраля боевики пошли в масштабное наступление. О том, как это происходило, смотрите на видео:

Видео: t.me/Tsaplienko

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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