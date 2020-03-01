Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,93

Боевики активизировались на Донбассе: военные рассказали, где было "жарко"

1 марта, 07:25

Денис Беспалов

Боевики продолжают применять вооружения, запрещенные Минскими соглашениями

В субботу, 29 февраля, боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, была отмечена работа снайперской пары. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Так, 13 обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

  • два раза рядом с Невельским – из миномета калибра 120 мм противник выпустил 6 мин, а также велся огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • дважды неподалеку Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов – 12 выстрелов, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;
  • два раза в районе населенного пункта Лебединское – из 82-мм минометов – 10 мин, из станковых противотанковых гранатометов – 16 выстрелов, а также зафиксирован огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Павлополя – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • трижды рядом с Марьинкой – из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • два раза в районе населенного пункта Пески – из минометов калибра 120 мм – 8 мин, из 82-мм миномета – 6 мин, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также по нашим позициям велся снайперский огонь;
  • неподалеку Васильевки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов наших позиций, а именно:

  • вблизи Майского – из миномета калибра 82 мм – 3 мины, а также огонь велся из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • четыре раза недалеко от населенного пункта Орехово – из минометов калибра 120 мм – 7 мин и 5 мин – из 82-мм миномета;
  • рядом с Крымским – из 120-мм минометов – 12 мин.

29 февраля в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один боевое поражение.

Реклама

Военные отмечают, что 29 февраля противник из ПТРК обстрелял позиции Объединенных сил, которые находятся рядом с контрольным пунктом въезда-выезда "Марьинка". Осуществление пропуска через на этом КПВВ временно приостановлено. Решением командующего объединенных сил введен режим "Красный" до отдельного распоряжения.

С началом текущих суток боевики выпустили 2 мины из 82-мм миномета, а также вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам населенного пункта Пески.

В тренде
Снайперский огонь и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

За текущие сутки потерь нет.

Напомним, 28 февраля, на Донбассе украинские позиции обстреливали восемь раз. В результате один украинский воин был ранен.

Напомним, что 18 февраля боевики пошли в масштабное наступление. О том, как это происходило, смотрите на видео:

Видео: t.me/Tsaplienko

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс боевики ООС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Британский подписант документа по Донбассу:
Британский подписант документа по Донбассу: "Это не мирный план"Политика
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и Донбассу
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и ДонбассуПолитика
ВСУ ракетой мощно наказали боевиков: видео уничтожения огневой точки
ВСУ ракетой мощно наказали боевиков: видео уничтожения огневой точкиДонбасс
Атака России на Донбасс: в СНБО подготовили несколько сценариев развития событий
Атака России на Донбасс: в СНБО подготовили несколько сценариев развития событийПолитика
В США оценили роль Макрона и Меркель в
В США оценили роль Макрона и Меркель в "нормандском формате"Политика
Смертельный бой под Золотым: Украине передали тело погибшего бойца (фото)
Смертельный бой под Золотым: Украине передали тело погибшего бойца (фото)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...