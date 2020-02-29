Война на Донбассе: боевики устроили 11 обстрелов, ВСУ потеряли двоих бойцов

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 29 февраля оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня, под вражеским огнем были ранены двое украинских бойцов.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, семь обстрелов произошло в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- рядом с Невельским из миномета калибра 120 мм противник выпустил шесть мин;

- дважды в районе Красногоровки враг стрелял из станковых противотанковых гранатометов – 12 выстрелов, а также из крупнокалиберных пулеметов;

- трижды в районе Лебединского – из 82-мм минометов выпустили 10 мин, из станковых противотанковых гранатометов – 16 выстрелов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- под Павлополем из гранатометов разных систем и крпнокалиберных пулеметов;

- в районе Марьинки из противотанкового ракетного комплекса.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" произошло четыре обстрела:

- под Травневым из миномета калибра 82 мм – три мины, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого оружия;

- трижды в районе Орехово из миномета калибра 120 мм – три мины, и пять мин – из 82-мм миномета.

Стоит отметить, что за предыдущие сутки, 28 февраля, на Донбассе украинские позиции обстреливали восемь раз. В результате один украинский воин был ранен.

Днем ранее, 27 февраля, оккупанты шесть раз нарушили режим тишины, один боец погиб, еще один был ранен.

Напомним также, что 18 февраля боевики пошли в масштабное наступление. О том, как это происходило, смотрите на видео:

Видео: t.me/Tsaplienko

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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