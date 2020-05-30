Боевики активно готовят артиллерию, грады и ПВО: что происходит в "Л/ДНР"

В ДНР бандформирования тренируются на ПВО, а в ЛНР с пушками

На оккупированных территория боевики усилили подготовку артиллеристов и подразделений противовоздушной обороны. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Стало известно, что командование российско-оккупационных войск продолжает наращивать мероприятия боевой подготовки соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК".

Так, в "1 АК" проведены тренировки дежурных артиллерийских подразделений и подразделений ПВО по управлению огнем, отработкой нормативов по развертыванию на позициях и подготовки к ведению огня.

Реклама В тренде Эксперт назвал оригинальную версию обострения на Донбассе

В то же время во "2 АК" увеличилась интенсивность мероприятий боевой подготовки артиллерийских подразделений, на вооружении которых находятся 122, 155-мм артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня "Град", с проведением стрельб – как днем, так и ночью.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно наблюдатели ОБСЕ на Донбассе заметили десятки танков и артиллерию боевиков. Противник пытается скрывать нарушения договоренностей и не пропускает сотрудников мониторинговой Миссии.

Также мы писали, что Россия перебросила на Донбасс танки и вагоны боеприпасов. А пока оккупанты снабжают боевиков оружием и снарядами, на передовой активно работают пропагандисты и пытаются отснять провокационные сюжеты.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама