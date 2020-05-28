На Донбассе заметили десятки танков и артиллерию боевиков

Россия не только перебрасывает на Донбасс танки, но и нарушает договоренности об отводе тяжелого вооружения. Наблюдатели ОБСЕ снова зафиксировали вражескую технику за пределами мест, где она должна храниться. Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Так, по данным мониторинговой миссии, вблизи поселка Софиевка замечено десять танков вооруженных формирований РФ в нарушение линий отвода.

"Кроме этого, накануне миссия сообщала о таких же нарушениях недалеко от населенного пункта Терновое Донецкой области. Там были размещены реактивная система залпового огня БМ-21 "Градˮ, три самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и семь гаубиц неустановленного типа. Кроме того, за пределами мест хранения вооружения выявлено восемнадцать танков оккупационных войск", – говорится в сообщении.

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Для того чтобы скрыть свои нарушения, оккупанты часто препятствуют деятельности ОБСЕ и отказывают в доступе патрулям миссии, ссылаясь на противодействие распространению COVID-19 или на необоснованные приказы своих командиров.

В последнее время обострилась обстановка на фронте – боевики стали больше стрелять, не стесняются применять запрещенное вооружение, а главари боевиков угрожают даже "подвинуть" линию разграничения и приводят свои бандформирования в боеготовность. Читайте подробнее в материале "Эскалация на Донбассе: причины и последствия".

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