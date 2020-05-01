Боевики атаковали украинских военных на Светлодарской дуге, под Волновахой и Мариуполем: ВСУ понесли потери

Жарко было также на трассе «Бахмутка» и возле Южного

Местные боевики т.наз. "Л/ДНР", наемники из РФ и кадровые российские военные продолжают обстрелы позиций ВСУ на Донбассе. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили пять обстрелов.

Так, они дважды открывали огонь по позициям Объединенных сил вблизи Крымского (неподалеку от трассы "Бахмутка") – после полуночи из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а утром – из миномета 120-го калибра, выпустив 10 мин.

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У Южного ночью разорвались 6 вражеских мин 120-го калибра, а неподалеку Новотошковского утром – 7 мин калибра 82 мм.

Кроме того, наши защитники в районе Травневого (Светлодарская дуга) около 6 часов утра пресекли обстрел, который враг вел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды прицельно обстреляли наши опорные пункты в районе Богдановки (под Волновахой). Их противник осуществил со стороны оккупированного Петровского, использовав станковые противотанковые и автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. Все эти обстрелы ни были продолжительными, ведь пресекались после адекватного ответа со стороны подразделений Объединенных сил.

Еще один обстрел оккупанты устроили у Водяного (под Мариуполем) – утром со стороны Саханки они вели огонь по нашим позициям с автоматического гранатомета, пулеметов и стрелкового оружия.

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За текущие сутки в результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. После оказания первой медицинской помощи они были оперативно эвакуированы в лечебные учреждения. Состояние здоровья обоих военнослужащих удовлетворительное.

Потери врага в результате ведения Объединенными силами ответного огня уточняются, сообщает Минобороны.

Напомним, что 30 апреля оккупанты на Донбассе 15 раз нарушили "режим тишины", за что сурово поплатились – были уничтожены три боевика .

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Напомним, что 29 апреля бойцы 30-й бригады ВСУ жестко ответили на за обстрел мирных жителей и гибель военного возле Золотого-4, уничтожив командирский внедорожник одного из подразделений боевиков из противотанкового ракетного комплекса. Операция требовала активного взаимодействия нескольких подразделений и качественной грамотной разведки. В Сети появилось видео атаки:

Видео: telegram/Андрей Цаплиенко

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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