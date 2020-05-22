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Боевики атаковали украинских военных с беспилотника, есть потери

22 мая, 14:16

Сергей Мартынец

Враг применил БПЛА в районе населенного пункта Старогнатовка

На Донбассе противник атаковал позицию украинской армии с беспилотника, сбросив на опорный пункт ВСУ выстрел ВОГ-17 (граната, калибр 30 мм). Об этом сообщили в штабе Объединенных сил .

Военные отметили, что после вражеской атаки дали адекватный ответ боевикам.

"Сегодня, 22 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз обстреляли наших защитников вблизи населенного пункта Старогнатовка. Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащую медицинскую помощь. Такие коварные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются", – заявили в ООС.

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Как сообщали новости "Сегодня", 21 мая ночью на Донбассе боевики подбили грузовик ВСУ. Противник в очередной раз нарушил Минские договоренности и ударил из запрещенного вооружения и вражеская мина попала в автомобиль.

Также в зоне ООС во время выполнения задания погиб командир батальона полиции "Луганск-1", полковник Сергей Губанов, еще трое бойцов получили тяжелые ранения. Президент Владимир Зеленский даже наградил его посмертно званием "Герой Украины". Сегодня в Луганской области простились с погибшим комбатом.

Смотрите также в сюжете про самого молодого комбата в Вооруженных силах Украины:

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики беспилотники ООС

Источник: Сегодня

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