Боевики атаковали ВСУ, но нарвались на жесткий ответ: подробности боев на Донбассе

За прошедшие сутки на Донбассе оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Однако украинские военные заставили боевиков прекратить обстрелы, сообщает штаб Объединенных сил.
В районе населенных пунктов Новотроицкое, Гранитное, Авдеевка и Лебединский оккупанты обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Но силы ООС давали противнику результативный ответ.
Неподалеку Новгородского боевики ударили из минометов калибра 120 мм, выпустив 30 мин. В результате этой вражеской атаки потерь у ВСУ не было. В ответ на такие действия украинские воины открыли прицельный огонь по опорным пунктам захватчиков и заставили их замолчать.
"По данным разведки, 16 мая украинские военнослужащие ранили одного российского оккупанта", – рассказали в ООС.
Как сообщали новости "Сегодня", недавно в "ДНР" взорвался склад боеприпасов, в результате чего было много пострадавших, в том числе гражданские. Это произошло по вине боевиков, но они оперативно начали все валить на ВСУ.
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