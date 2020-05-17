Боевики атаковали ВСУ, но нарвались на жесткий ответ: подробности боев на Донбассе

На одном из направлений враг выпустил 30 мин по бойцам ООС

За прошедшие сутки на Донбассе оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Однако украинские военные заставили боевиков прекратить обстрелы, сообщает штаб Объединенных сил.

В районе населенных пунктов Новотроицкое, Гранитное, Авдеевка и Лебединский оккупанты обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Но силы ООС давали противнику результативный ответ.

Неподалеку Новгородского боевики ударили из минометов калибра 120 мм, выпустив 30 мин. В результате этой вражеской атаки потерь у ВСУ не было. В ответ на такие действия украинские воины открыли прицельный огонь по опорным пунктам захватчиков и заставили их замолчать.

Реклама В тренде Украинские военные заставили боевиков прекратить обстрелы: где было "жарко"

"По данным разведки, 16 мая украинские военнослужащие ранили одного российского оккупанта", – рассказали в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в "ДНР" взорвался склад боеприпасов, в результате чего было много пострадавших, в том числе гражданские. Это произошло по вине боевиков, но они оперативно начали все валить на ВСУ.

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