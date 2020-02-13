Боевики атаковали ВСУ под Донецком и Мариуполем: где на Донбассе жарче всего

В текущие сутки, 13 февраля, местные боевики, наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенных "Минском" 82 мм минометов, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы наших позиций, а именно:
- рядом с Лебединским (поселок в 10 км восточнее Мариуполя) – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- неподалеку поселка Березовое – из стрелкового оружия;
- в районе Славного – из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Новомихайловки – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
Три последних населенных пункта расположены в десятке-двух километров от оккупированного Донецка.
Еще один вражеский обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" , а именно:
- рядом с Новотошковским – из 82мм миномета противник выпустил шесть мин.
Сегодня, 13 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, говорится в сообщении штаба ООС.
Ранее сообщалось, что боевики устроили "показуху" перед комиссией из РФ и ударили по ВСУ.
А тем временем на Донбассе не утихают обстрелы – враг продолжает нарушать режим прекращения огня. Так, 12 февраля оккупанты три раза обстреляли украинские позиции, использовав при этом запрещенное вооружение.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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