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Боевики атаковали ВСУ под Донецком и Мариуполем: где на Донбассе жарче всего

13 февраля, 18:34

Противник нанес удар под Березевым, Славным и Новомихайловкой

/ Фото: Pixabay

В текущие сутки, 13 февраля, местные боевики, наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенных "Минском" 82 мм минометов, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы наших позиций, а именно:

  • рядом с Лебединским (поселок в 10 км восточнее Мариуполя) – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • неподалеку поселка Березовое – из стрелкового оружия;
  • в районе Славного – из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • вблизи Новомихайловки – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Три последних населенных пункта расположены в десятке-двух километров от оккупированного Донецка.

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Боевики накрыли ВСУ гранатометным огнем на Донбассе: где было "жарко"
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Еще один вражеский обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" , а именно:

  • рядом с Новотошковским – из 82мм миномета противник выпустил шесть мин.

Сегодня, 13 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, говорится в сообщении штаба ООС.

Ранее сообщалось, что боевики устроили "показуху" перед комиссией из РФ и ударили по ВСУ.

А тем временем на Донбассе не утихают обстрелы – враг продолжает нарушать режим прекращения огня. Так, 12 февраля оккупанты три раза обстреляли украинские позиции, использовав при этом запрещенное вооружение.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донецк Донбасс Мариуполь боевики обстрелы Новотошковское ООС

Источник: Сегодня

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