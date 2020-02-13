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Боевики устроили "показуху" перед комиссией из РФ и ударили по ВСУ

13 февраля, 16:07

Командование РФ пытается выбить у Москвы больше денег на боевиков

/ Фото: Минобороны РФ

На оккупированных территориях Донбасса продолжаются проверки у боевиков, которые проводят комиссии, прибывшие из России. При этом боевики устроили показательные обстрелы позиций украинской армии. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, комиссии Генерального штаба и командования Южного военного округа ВС РФ проводят проверки боевой и мобилизационной готовности, материально-технического, финансового и кадрового обеспечения в соединениях и частях "1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов" российских оккупационных войск.

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При этом, в ходе проверок для членов комиссии проводят показательные мероприятия по демонстрации приобретенных подразделениями оккупантов боевых возможностей по поражению объектов объединенных сил и провоцирование подразделений ВС Украины на открытие огня. Таким образом российское командование пытается обосновать необходимость увеличения "бюджетных расходов" для оккупационных войск.

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщали новости "Сегодня", Россия на Донбассе активно готовит артиллерию к бою. Спецкомиссия из Санкт-Петербурга прибыла в т.н. "Л/ДНР" и занялась проверкой артиллерийских подразделений.

А тем временем на Донбассе не утихают обстрелы – враг продолжает нарушать режим прекращения огня. Так, 12 февраля оккупанты три раза обстреляли украинские позиции, использовав при этом запрещенного вооружение.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия комиссия Донбасс разведка боевики ООС

Источник: Сегодня

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