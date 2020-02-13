На Донбассе не утихают обстрелы: где было "жарко"

Оккупанты снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

Фото: "Сегодня"

За прошлые сутки, 12 февраля, боевики три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"12 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по нашим позициям с запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

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у Новотошковского стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

недалеко от населенного пункта Орехово велся огонь из миномета калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Южного оккупанты ударили из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вчера, 12 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", – рассказали в ООС.

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Напомним, 11 февраля боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.

А 10 февраля боевики пять раз ударили по украинским позициям на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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