На Донбассе не утихают обстрелы: где было "жарко"

За прошлые сутки, 12 февраля, боевики три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.
"12 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по нашим позициям с запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- у Новотошковского стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- недалеко от населенного пункта Орехово велся огонь из миномета калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета;
- вблизи Южного оккупанты ударили из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Вчера, 12 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", – рассказали в ООС.
Напомним, 11 февраля боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.
А 10 февраля боевики пять раз ударили по украинским позициям на Донбассе.
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