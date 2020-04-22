Боевики атаковали ВСУ под Мариуполем, нарвались на жесткий ответ и считают потери

В течение суток местные боевики т.н. "Л/ДНР", наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные "Минском" минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом в среду, 22 апреля, пресс-служба штаба Операции объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы пресекли вражескую активность.

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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано пять вражеских обстрелов.

Утром российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем по нашим защитникам вблизи населенных пунктов Богдановка и Лебединский.

По опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Широкино противник применил миномет 82-го калибра – 5 мин. А после обеда обстрелял защитников Павлополя и Авдеевки из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Во время вражеских обстрелов наши защитники проявили мужество и выдержку, решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима "тишины".

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики из автоматических станковых гранатометов обстреляли наших защитников неподалеку Орехово.

Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.

По опорным пунктам оккупантов, из которых велся огонь, украинские подразделения ответили из штатного вооружения. Благодаря отваге и решительности военнослужащих из состава Объединенных сил враг был вынужден прекратить свои преступные действия. Потери противника уточняются, говорится в сообщении.

Напомним, сутками ранее, 21 апреля, российские боевики устроили семь обстрелов на Донбассе. Ответным огнем были уничтожены два боевика .

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Сайт "Сегодня" также сообщал, что 20 апреля боевики 13 раз ударили по украинским позициям на Донбассе. Из-за вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, трое ранены, еще один – получил боевую травму.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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