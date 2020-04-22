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На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

22 апреля, 07:12

Тина Наринецкая

Оккупанты снова применили запрещенное «Минском» оружие

За прошлые сутки, 21 апреля, российские боевики устроили семь обстрелов на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"В течение 21 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировали четыре обстрела:

  • вблизи Авдеевки дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • у Старогнатовки велся огонь из автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра
  • неподалеку Красногоровки оккупанты применили станковый противотанковый гранатомет.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации устроили три обстрелы:

  • вблизи Крымского и Новотошковского враг ударил из минометов калибра 120 мм – выпустил 8 мин.
  • неподалеку Луганского враг применил миномет 82-го калибра – 14 мин, а также станковый противотанковый гранатомет и крупнокалиберные пулеметы.

"Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было", – рассказали в ООС.

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На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

Обстрелы оккупантов ВСУ безнаказанными не оставили – боевики схлопотали "ответку". 21 апреля наши военнослужащие уничтожили двух российских наемников.

Напомним, 20 апреля боевики 13 раз ударили по украинским позициям на Донбассе. Из-за вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, трое ранены, еще один – получил боевую травму.

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А 19 апреля оккупанты на Донбассе устроили шесть обстрелов. Потерь в рядах Вооруженных сил Украины тогда не было.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы запрещенное оружие ООС потери боевиков

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