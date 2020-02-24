Боевики готовят артиллерию: появились тревожные разведданные с Донбасса

На оккупированных территориях Донбасса у боевиков кипит подготовка артиллерии к применению против сил украинской армии. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Стало известно, что командование российских оккупационных войск наращивает подготовку соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" к активизации боевых действий.

В частности, на прошлой неделе противник увеличил интенсивность тренировок артиллерийских подразделений по отработке вопросов нанесения ударов по уточненным целям в глубине обороны Объединенных сил и огневой поддержки передовых подразделений в условиях обострения обстановки.

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Российские оккупанты оборудуют новые огневые позиции для самоходных артиллерийских установок и танков, создают дополнительный запас артиллерийских боеприпасов в районах передовых позиций.

Как сообщали новости "Сегодня", российское командование проводило сборы с командирами батальонов (дивизионов) оккупационных войск. В ходе собрания оккупантами проводились командно-штабные тренировки по управлению войсками и огнем артиллерии. Также стало известно, что Россия на Донбассе меняет офицеров.

В свою очередь представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий недавно сообщал тревожные новости – Россия подготовилась к вторжению в Украину. По его словам, российские войска в любой момент могут начать полноценное стратегическое наступление на Украину.

Смотрите также видео, что осталось от боевика-диверсанта, которого ВСУ уничтожили на днях во время попытки прорыва вражеской ДРГ:

Видео: ООС

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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