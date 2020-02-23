Россия на Донбассе меняет офицеров: что происходит в "Л/ДНР"

Российское командование проводит ротацию командного состава оккупационных войск, некоторых офицеров раньше времени отзывают домой из-за того, что они не справились с своими обязанностями. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, в составе российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях готовится очередная ротация командного состава соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК".

Особое внимание уделяется комплектованию кадровыми российскими офицерами артиллерийских и минометных подразделений для повышения готовности артиллерии к выполнению задач в условиях боевых действий.

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При этом, досрочной ротации подлежат часть офицеров. В феврале комиссии Генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ признали, что некоторые командиры не справились с возложенными на них обязанностями.

А тем временем на передовой ситуация остается напряженной, против не прекращает обстрелы. Напомним, утром 18 февраля противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершил попытку прорыва нашей обороны. Силы ООС дали достойный ответ, но большие потери были с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четверо погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Читайте все подробности с картами и видео о наступлении боевиков.

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/ Фото: Сегодня

Сайт "Сегодня" разбирался, почему боевики пошли в наступление на Донбассе. Военные эксперты считают, что таким образом Кремль создает давление на Украину, чтобы подбить Киев к диалогу с боевиками. Есть и другие версии.

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