Россия подготовилась к вторжению в Украину: разведка сообщила тревожную новость

Российские войска в любой момент могут начать полноценное стратегическое наступление на Украину

Фото: Минобороны РФ

Россия втрое нарастила военный потенциал возле границ Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает пресс-служба ведомства.

"По подсчетам Главного управления разведки, в 2022-2023 годах ударные группировки РФ уже будут способны проводить полноценное стратегическое наступление в Украине без дополнительной мобилизации", - говорится в сообщении.

По словам Скибицкого, Россия основные усилия направляет на модернизацию и обновление наступательного вооружения и переоснащает ядерное оружие. В частности, продолжается развитие новой ракетной системы "Cармат", дальность поражения которой достигает 12 000 километров.

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Кроме этого, по данным Главного управления разведки Министерства обороны, в соединениях и частях так называемых 1 и 2 армейских корпусов ВС РФ принимаются активные меры по устранению недостатков, выявленных в начале февраля комиссией Генштаба и командования Южного военного округа ВС РФ.

"В частности, в передовых подразделений противника завозятся дополнительные запасы оружия и боеприпасов, на позициях оборудуются новые окопы для размещения тяжелого артиллерийского вооружения", – говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны заявляли, чтоу границ Украины стоит огромная армия РФ.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Главном управлении разведки Минобороны отмечали, что авиация РФ может ударить по всей Украине. Россия подтянула около 120 новейших самолетов. Например, боевой радиус новых Су-30 охватывает всю территорию нашей страны.

Напомним, сегодня, 18 февраля, боевики на Донбассе совершили атаку на позиции украинских военных, однако были отброшены. Руководство страны уже прокомментировало провокацию.

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