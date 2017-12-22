Боевики стягивают силы на Мариупольском направлении

На Мариупольском направлении противник уплотняет свои боевые порядки и совершенствует систему обороны. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

В частности, рассказали в ИС, в треугольнике Азов (быв.Дзержинское) – Пикузы (быв.Коминтерново) – Заиченко фиксируется проведение боевиками инженерно-саперных работ, с привлечением инженерной техники, а также скрытое размещение дополнительно 4 единиц бронетехники (три БМП-2 и одна МТ-ЛБ).

"В том же районе (р-н Саханки) фиксировалось перемещение "мотострелковой роты" оккупантов на БТР-80 (8 единиц), в сопровождении ЗУ-23-2 на МТ-ЛБ и 4 единиц автотранспорта", – отметили в ИС.

Напомним, недавно разгорелся скандал с выходом России из СЦКК. Российские офицеры покинули Совместный Центр координации и контроля по прекращению огня, заявив, что якобы их не устраивает биометрический контроль Украины, который заработает для россиян с января.

Как утверждают политики и эксперты, обстрел из "Градов" поселка Новолуганское на Донбассе, в результате чего боле ста домой пострадали, связан именно с демаршем россиян из СЦКК.