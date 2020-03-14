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Боевики из гранатомета обстреляли участок разведения на Донбассе

14 марта, 01:30

Елена Кузьмич

Боевики хотели заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь

Боевики из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия обстреляли участка разведения №3 Богдановка-Петровское на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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"Вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно осуществили вооруженные провокации в районе участка разведения. 13 марта, российские оккупанты в очередной раз совершили обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

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Украинские военные считают, что такие провокационные действия боевиков"вполне очевидно имеют целью заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить наших защитников в срыве Минских договоренностей".

Напомним, что ранее боевики обстреляли украинские позиции вблизи Крымского, в результате чего один украинский защитник получил касательное осколочное ранение головы.

Ранее сообщалось, что за прошлые сутки, 12 марта, боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс боевики Украина обстрелы гранатометы

Источник: Сегодня

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