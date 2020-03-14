Боевики из гранатомета обстреляли участок разведения на Донбассе

Боевики из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия обстреляли участка разведения №3 Богдановка-Петровское на Донбассе.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook.
"Вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно осуществили вооруженные провокации в районе участка разведения. 13 марта, российские оккупанты в очередной раз совершили обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
Украинские военные считают, что такие провокационные действия боевиков"вполне очевидно имеют целью заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить наших защитников в срыве Минских договоренностей".
Напомним, что ранее боевики обстреляли украинские позиции вблизи Крымского, в результате чего один украинский защитник получил касательное осколочное ранение головы.
Ранее сообщалось, что за прошлые сутки, 12 марта, боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе.
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