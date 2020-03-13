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В пятницу, 13-е боевики обстреляли украинские позиции вблизи Крымского: есть раненый

13 марта, 23:36

Елена Кузьмич

Один украинский защитник получил осколочное ранение головы.

Боевики совершили обстрел украинских позиций вблизи Крымского на Донбассе.

Об этом заявили в пресс-центре операции Объединенных сил.

"Сегодня, 13 марта, российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Крымское. Противник вел обстрелы из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в результате чего один украинский защитник получил касательное осколочное ранение головы. Эвакуационной техникой военный доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно была предоставлена надлежащая медицинская помощь", – сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

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Боевики в очередной раз целенаправленно нарушают режим прекращения огня и "не желают придерживаться существующих мирных договоренностей".

"Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ", – говорится в заявлении.

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На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли потери

Ранее сообщалось, что за прошлые сутки, 12 марта, боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Напомним, 11 марта оккупанты устроили только два раза обстрела по позициям ВСУ на Донбассе. Несмотря на относительное затишье, без потерь не обошлось – один военнослужащий получил ранения.

А вот 10 марта на Донбассе было "жарко". Боевики 17 раз обстреляли украинских военных и подбили грузовик ВСУ. Украинская армия понесла серьезные потери.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики

Источник: Сегодня

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