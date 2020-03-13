На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли потери

За прошлые сутки, 12 марта, боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"12 марта вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также отмечена работа снайперской пары", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы два обстрела:

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рядом с Водяным ударили из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Песков стреляли из миномета калибра 82 мм – противник выпустил 2 мины.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил два обстрела:

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неподалеку Зайцево работали снайперы;

в районе Луганского ударили из станкового противотанкового гранатомета – враг совершил 10 выстрелов, а также вел обстрел из крупнокалиберного пулемета.

"Вчера, 12 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, 11 марта оккупанты устроили только два раза обстрела по позициям ВСУ на Донбассе. Несмотря на относительное затишье, без потерь не обошлось – один военнослужащий получил ранения.

А вот 10 марта на Донбассе было "жарко". Боевики 17 раз обстреляли украинских военных и подбили грузовик ВСУ. Украинская армия понесла серьезные потери.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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