Боевики дважды обстреляли Зайцево из тяжелой артиллерии: есть раненый

Пророссийские боевики дважды обстреляли из пушек калибра 152 и 122 мм населенный пункт Зайцево в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Сегодня, 6 мая, около 11:00 российско-террористические войска в нарушение норм Международного гуманитарного права дважды обстреляли из пушек калибра 152 и 122 мм населенный пункт Зайцево Бахмутского района Донецкой области", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате обстрела один человек получил ранения, загорелся жилой дом. На месте происшествия работают спасатели и скорая медицинская помощь.

"О теракте сообщено представителям совместной мониторинговой миссии ОБСЕ", – добавили в пресс-центре.

Напомним, за прошлые сутки, 5 мая, в районе проведения операции Объединенных сил наиболее интенсивно боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Водяное, Широкино.

А 4 мая боевики ударили артиллерией по мирному городу, а ВСУ наказали их жесткой "ответкой".