Боевики массово обстреливают поселки на Донбассе – людей просят не выходить на улицу

Возле города Счастье Луганской области утром 17 февраля российские оккупанты обстреляли поселки Старый Айдар и Лобачово. Отмечается, что враги могут открыть повторную стрельбу.
Об этом сообщили в пресс-службе объединенной территориальной громады города Счастье.
Подробности
Как стало известно, вблизи Счастья 17 февраля был совершен артобстрел – обстреляли поселки Старый Айдар и Лобачово.
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Всех жителей Cчастьинской громады попросили не выходить на улицу, находиться в помещениях и вблизи укрытий.
Перечень домов, которые могут использоваться в качестве укрытия в городе Счастье:
- ул. Каштанова, дом 3
- ул. Каштанова, дом 6
- ул. Каштанова, дом 10
- ул. Республиканская, дом 1
- ул. Республиканская, дом 4
- ул. Республиканская, дом 8
- ул. Республиканская, дом 14
- ул. Республиканская, дом 21
- ул. Республиканская, дом 26
- ул. Республиканская, дом 28
- ул. Республиканская, дом 31
- ул. Донецкая, дом 22
- ул. Центральная, дом 4
- ул. Центральная, дом 7
- ул. Центральная, дом 12
- ул. Центральная, дом 14
- ул. Центральная, дом 16
- пл. Мира, дом 8
- пл. Мира, дом 9
В Станице Луганской продолжаются обстрелы
По состоянию на утро 17 февраля в Станице Луганской продолжаются обстрелы. Снаряды попали в детский сад – 8 детей эвакуировали. Об этом сайту "Сегодня" сообщили в Министерстве обороны Украины.
Как нам стало известно, в результате обстрела 8 детей эвакуировали из детского сада. Также ранены 2 женщины и мужчина – их госпитализировали.
Что произошло?
Российские оккупанты обстреляли Станицу Луганскую утром 17 февраля. Один из снарядов попал в детский садик, где находились дети.
По предварительным данным, дети не пострадали. Две воспитательницы детского сада получили контузии.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.