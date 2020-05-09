Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим тишины

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 9 мая зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций со стороны пророссийских боевиков, которые в последние дни немного снизили активность. Ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Так, боевики применяли против украинских военнослужащих запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

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Вблизи Красногоровки и Опытного боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, а в районе Широкино враг применял еще и стрелковое оружие.

Кроме того, вблизи Хутора Вольного против украинских воинов боевики применяли минометы 120-го и 82-го калибров, а также станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Рядом с Крымским враг обстреливал украинских военных из минометов калибра 120 мм, а по защитникам Новотошковского открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

В штабе отметили, что в районе Орехового российско-оккупационные войска выпустили по подразделениям ООС противотанковую управляемую ракету.

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"Украинские воины с ответом не замедлили и на такие преступные действия противника открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. После этого оккупанты прекратили свою активность", – говорится в сообщении штаба.

Как сообщалось, за прошедшие сутки было зафиксировано семь обстрелов позиций украинской армии. В результате ранены четыре наших защитника.

Напомним, ранее стали известны потери боевиков за апрель. Только за предыдущий месяц местные боевики потеряли убитыми и ранеными почти сто человек.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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