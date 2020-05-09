Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим тишины

9 мая, 20:35

Елена Вус

Оккупанты применяют оружие запрещенных калибров

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 9 мая зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций со стороны пророссийских боевиков, которые в последние дни немного снизили активность. Ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Так, боевики применяли против украинских военнослужащих запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Реклама

Вблизи Красногоровки и Опытного боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, а в районе Широкино враг применял еще и стрелковое оружие.

Кроме того, вблизи Хутора Вольного против украинских воинов боевики применяли минометы 120-го и 82-го калибров, а также станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Рядом с Крымским враг обстреливал украинских военных из минометов калибра 120 мм, а по защитникам Новотошковского открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

В тренде
На Донбассе боевики устроили 15 обстрелов: в рядах ВСУ – потери

В штабе отметили, что в районе Орехового российско-оккупационные войска выпустили по подразделениям ООС противотанковую управляемую ракету.

Реклама

"Украинские воины с ответом не замедлили и на такие преступные действия противника открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. После этого оккупанты прекратили свою активность", – говорится в сообщении штаба.

Как сообщалось, за прошедшие сутки было зафиксировано семь обстрелов позиций украинской армии. В результате ранены четыре наших защитника.

Напомним, ранее стали известны потери боевиков за апрель. Только за предыдущий месяц местные боевики потеряли убитыми и ранеными почти сто человек.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ВСУ боевики обстрелы раненные режим тишины ООС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 9 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 9 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 9 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 9 мая и все подробности из регионовУкраина
Крым – это Украина, а Россия ответственна за войну: новый документ Евросоюза
Крым – это Украина, а Россия ответственна за войну: новый документ ЕвросоюзаПолитика
В Украине сменился
В Украине сменился "лидер" по распространению коронавирусаУкраина
На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли серьезные потери
На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли серьезные потериДонбасс
В центре оккупированного Донецка прогремел взрыв: что произошло (фото, видео)
В центре оккупированного Донецка прогремел взрыв: что произошло (фото, видео)Донбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...