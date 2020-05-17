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Боевики на Донбассе ранили украинского военного

17 мая, 19:44

Ксения Капустинская

За день в ООС зафиксировали четыре обстрела из запрещенного оружия

В воскресенье, 17 мая, на Донбассе оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Как сообщает штаб Объединенных сил, боевики применяли при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В предыдущие сутки режим прекращения огня был нарушен шесть раз.

При этом 17 мая вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Как сообщается в вечерней сводке, украинские военные в ответ использовали дежурные огневые средства и заставили противника прекратить огонь.

Обстрелы сегодня были зафиксированы:

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  • В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Авдеевки. Там противник дважды вел огонь по украинским позициям из минометов 82-го калибра, выпустив 22 мины, а также автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • Вблизи населенного пункта Водяное, где враг применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17, а позиции ВСУ у Славного обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно в "ДНР" взорвался склад боеприпасов, в результате чего было много пострадавших, в том числе гражданские. Это произошло по вине боевиков, но они оперативно начали все валить на ВСУ.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы ООС

Источник: Сегодня

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