Боевики на Донбассе скрыто перебрасывают танки и артиллерию на передовую

Противник каждый день ведет обстрелы позиций ВСУ, а теперь усилился серьезным вооружением

/ Фото: Минобороны РФ

Оккупационные войска усиливаются на передовой дополнительными силами, в частности подтягивают тяжелое вооружение под видом учений. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российское командование продолжает усиливать оккупационные войска на передовой запрещенным Минскими договоренностями вооружением. В частности, под видом подготовки к масштабным совместным учениям противник на отдельных направлениях осуществляет переброску к линии соприкосновения танков и 122-мм самоходных артиллерийских установок "Гвоздика".

В то же время оккупанты держат в готовности к применению дежурные огневые средства, пополняют на полевых складах передовых подразделений соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" запасы боеприпасов, в т.ч. мин и артиллерийских снарядов.

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Как сообщали новости "Сегодня", Россия собирается натравить снайперов на ВСУ. Оккупационные войска активно укомплектовывают снайперские пары и дают "зеленый свет" стрелкам боевиков для нанесения урона украинской армии.

Также мы писали, что Россия на Донбассе отрабатывает один важный тактический маневр – тренирует действия по маскировке своих войск в условиях повышенной активности применения беспилотников.

А тем временем на фронте обстановка остается напряженной. Смотрите в сюжете, что происходит на передовой и в Золотом, где разводят войска:

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