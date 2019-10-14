Боевики на Донбассе ударили из запрещенного оружия: военные отчитались об обстановке

Более чем за сутки враг атаковал украинские позиции уже 25 раз

/ Фото: Getty Images

Количество обстрелов на Донбассе выросло. Так, с начала суток воскресенья, 13 октября, до утра 14 октября боевики 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС). Для сравнения, вечером 13 октября сообщалось, что боевики на Донбассе семь раз нарушили "тишину".

По данным штаба ООС, украинские военнослужащие не пострадали. На странице штаба в Facebook сообщается, что боевики использовали запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82-мм, вооружения БМП (боевых машин пехоты), гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Так, 13 октября в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов:

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дважды вблизи Песков – из миномета калибра 82-мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

у Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды вблизи Павлополя – из миномета калибра 82-мм и ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Чермалыка – из станковых автоматических гранатометов;

вблизи Пищевика – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" 13 октября совершено 14 обстрелов:

шесть раз вблизи Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза в районе Золотого – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Светлодарска и Попасной – из автоматических станковых гранатометов;

у Зайцевого – из вооружения БМП-1;

в районе Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку от Южного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Крымского – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Еще четыре обстрела произошли уже после начала суток 14 октября:

важды неподалеку Новотроицкого – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Лебединского – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

обстрел из РПГ и стрелкового оружия в районе Хутора Вольного.

Как сообщалось, сегодня, 14 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетит Донецкую область с рабочей поездкой.

Напомним, о ситуации в Золотом, где должно начаться разведение войск, рассказал корреспондент "Сегодня":

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