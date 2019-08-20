Боевики на Донбассе запустили беспилотник с гранатометом: ранен один военный

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

За минувшие сутки, 19 августа, боевики 11 раз обстреляли позиции сил операции Объединенных сил на Донбассе из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

Также на одном из направлений оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций ОС: неподалеку Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; четыре раза вблизи Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Талаковки – из автоматического гранатомета; вблизи Павлополя – применил беспилотный летательный аппарат, снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25), в результате чего один военнослужащий получил ранения. Также противник совершил обстрел позиций вблизи Павлополя с автоматического гранатомета; вблизи Лебединского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Опытного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций ОС: в районе Светлодарска – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток противник совершил один обстрел неподалеку Талаковки из автоматического гранатомета.

Отметим, 18 августа оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, на Донбассе из-за ЧП с оружием погиб один военный и трое получили ранения средней и легкой тяжести. ЧП произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.

Также на минувшей неделе на Донбассе военный погиб в результате обстрелов, подробности смотрите в сюжете:

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