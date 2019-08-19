На Донбассе боевики шесть раз нарушили "тишину"

Фото: facebook.com/pressjfo.news

На Донбассе с начала воскресенья боевики шесть нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было", – сообщается в воскресенье в вечерней сводке пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Пищевика по направлению Верхнеширокинского – из стрелкового оружия; вблизи Водяного по направлению Ужовка – из ручных противотанковых гранатометов; возле Лебединского по направлению Ужовка – из стрелкового оружия; вблизи Талаковки по направлению Пикуза – из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: в районе Новолуганского по направлению Доломитный – из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Луганского по направлению Нижнее Лозовое – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и готовы к любым коварным и провокационных действиям противника", – подытожили в штабе ООС.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 17 августа, оккупанты на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Напомним, 16 августа оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв позиции операции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, в зоне проведения операции ОС ночью 15 августа погиб боец 74-го отдельного разведывательного батальона – житель Днепра Алексей Попко.

Сутками ранее, 14 августа, оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня, используя дважды запрещенное Минскими соглашениями оружие – минометы калибра 120 мм и 82 мм. В результате обстрелов погиб один военнослужащий.

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