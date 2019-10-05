Боевики на передовой срочно маскируют артиллерию: названа причина

Оккупанты нарушают договоренности по отводу тяжелого вооружения и теперь пытаются скрыть это

/ Фото: AFP

Оккупационные войска на Донбассе активно взялись маскировать свое тяжелое вооружение и готовить его к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российских оккупационных войск принимает меры для дальнейшего сокрытия нарушений Минских договоренностей в части, касающейся отвода тяжелой техники от линии соприкосновения.

Так, с 1 октября начаты работы по маскировке в соответствии с условиями осенне-зимнего периода артиллерийского вооружения, расположенного в районах передовых позиций соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ": это – 122-мм реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", 122-мм гаубицы "Д-30".

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В то же время противник активизировал подготовку боевых расчетов артиллерийских подразделений путем повышения интенсивности проведения тренировок по управлению огнем, в т.ч. в составе разведывательно-огневых контуров с привлечением расчетов беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Россия завезла боевикам на Донбасс просроченные ракеты. Оккупанты запретили использовать боеприпасы и такие опасные склады все чаще стали взрываться.

А тем временем у врага на оккупированных территориях проблемы. Из-за нехватки боевиков в т.н. "Л/ДНР" начат военный "призыв". Оккупанты готовят собрания с молодежью, где будут проводить добровольно-принудительную паспортизацию.

Смотрите видео боев между ВСУ и оккупантами вблизи Водяного под Мариуполем. Украинские военные плотным огнем накрыли позиции врага:

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