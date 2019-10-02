В "Л/ДНР" нехватка боевиков – начинается военный "призыв"

Оккупанты готовят собрания с молодежью, где будут проводить добровольно-принудительную паспортизацию

/ Фото: AFP

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупационные администрации готовятся к "призыву" молодежи в ряды своих войск. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, стало известно, что командование российско-оккупационных войск готовит ротацию передовых подразделений соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ".

Однако в связи с имеющимся некомплектом личного состава, начата подготовка "призывников" из числа населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Призыв предполагается осуществить во время проведения собраний, к участию в которых вместе с бывшими военнослужащими привлекаться молодежь, которая не проходила военную службу.

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В ходе собрания представителями российско-оккупационных войск будет проводиться агитация, отбор и т.н. "добровольно-принудительная" паспортизация и призыв на военную службу с последующим направлением призванных в передовые подразделения в ходе очередной ротации.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно боевики усиленно тренировали мобилизацию, а контролировали эти процессы офицер Южного военного округа РФ. Командование ВС РФ проводило подготовку к очередному этапу усиления боевых возможностей российско-оккупационных войск.

Кроме того, в "Л/ДНР" стали задерживать людей и распространять фейки о ВСУ. На Донбассе оккупанты ввели ограничительные меры в отношении местных жителей.

Смотрите видео из боев между ВСУ и оккупантами вблизи Водяного под Мариуполем. Украинские военные плотным огнем накрыли позиции врага:

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