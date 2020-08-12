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Боевики начали вербовку местных жителей: что происходит в "Л/ДНР"

12 августа, 05:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Дошло до того, что людям рассылают пропагандистские СМСки

В т.н. "Л/ДНР" продолжают готовится к боевым действиям. На этот раз оккупационные войска ищут пополнение среди местных жителей – усилилена вербовка и пропагандистская рабоау по призыву на "военную службу".

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях активизировали агитационно-пропагандистскую работу по призыву на военную службу лиц в возрасте от 18 до 55 лет.

В частности, увеличилось количество пропагандистских мероприятий, в т.ч. размещение объявлений в местных "СМИ" и в общественных местах. Локальными операторами сотовой связи массово рассылаются агитационные СМС-сообщения относительно службы по контракту. Кроме того, оккупанты увеличили количество агитационных групп, командированных из состава соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов" для ведения вербовочной работы в населенных пунктах временно оккупированных территорий.

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В то же время в подразделениях противника продолжается переназначения офицерского состава звена "рота-батальон" по результатам инспектирования группировки российских оккупационных войск в июле комиссиями Министерства обороны, Генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ.

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Как сообщали новости "Сегодня", Россия перебрасывает на Донбасс технику, оружие и наемников. На оккупированные территории завезли большое количество оружия и военного имущества для боевиков. Это тоже доказывает, что оккупанты явно не заинтересованы в прекращении войны.

Смотрите также видео, как Зеленский посетил позиции ВСУ на передовой:

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Донбасс разведка боевики

Источник: Сегодня

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