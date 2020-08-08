В "Л/ДНР" готовятся к боевым действиям: появились тревожные разведданные

Пока на передовой режим тишины, в тылу враг не сидит сложа рук

Недавно Россия в т.н. "Л/ДНР" проводила ротацию войск, а теперь активно тренирует боевиков и готовит к боевым действиям.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск в условиях введенного режима прекращения огня проводит интенсивные мероприятия оперативной и боевой подготовки с целью повышения боеспособности соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК".

В частности, с начала текущей недели противником проведены командно-штабные тренировки по управлению войсками, тактические учения с артиллерийскими подразделениями, двусторонние ротные тактические учения, сборы со снайперами и разведчиками.

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В то же время, по информации ГУР, для тренировки дежурных артиллерийских расчетов целями определялись объекты, которые находятся на подконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях.

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Как сообщали новости "Сегодня", Россия перебрасывает на Донбасс технику, оружие и наемников. На оккупированные территории завезли большое количество оружия и военного имущества для боевиков. Это тоже доказывает, что оккупанты явно не заинтересованы в прекращении войны.

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