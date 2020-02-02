Боевики накрыли ВСУ минометным огнем: что происходит на передовой

Хуже всего была ситуация на Луганском направлении вблизи Крымского и Луганского

/ Фото: Минобороны РФ

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, на Донбассе боевики уже шесть раз обстреляли позиции украинской армии, причем пускали в ход запрещенного вооружение, сообщили в Минобороны.

Так, из минометов 82-го калибра оккупационные войска сегодня утром ударили в районе Луганского и Крымского. По подсчетам штаба Объединенных сил, боевиками было выпущено 22 мины и совершено около тридцати выстрелов из гранатометов. Кроме того, в районе Крымского оккупанты открыли огонь из боевой машины пехоты, совершив пять выстрелов.

"Тем не менее военнослужащие из состава Объединенных сил надежно контролируют противника по всей линии соприкосновения и в готовности к любым действиям оккупантов. Потерь в рядах Вооруженных сил Украины на протяжении текущих суток нет", – заявили военные.

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Как сообщали новости "Сегодня", на фронте 1 февраля боевики устроили "жару" и нанесли серьезный урон ВСУ. Противник совершил 15 обстрелов, применяя при этом запрещенное вооружение.

Стало известно о погибшей женщине-бойце украинской армии, которая попала под минометный обстрел врага. Читайте подробнее о погибшем медике ВСУ.

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