Обстреливали из минометов: подробности о погибшей женщине-медике ВСУ

Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе и ВСУ продолжают нести потери

Фото: facebook.com/93OMBr

На Донбассе 1 февраля погибла военный медик Клавдия Сытник, которая служила в 93 бригаде "Холодный яр". Это произошло во время минометного обстрела со стороны боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Военные отмечают, что женщина погибла от сквозного обломочного ранения в грудную клетку слева – она была без бронежилета.

"В это время этот участок фронта обстреливали из минометов, станковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Эксперты еще устанавливают, каким осколком от какого именно снаряда была убита наш медик", – говорится в сообщении.

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В бригаде рассказали, что Клавдии была 1986 года рождения и родом из смт Зачепиловка Харьковской области. Окончила Красноградский медицинский колледж, была фельдшером по образованию, проходила практику на скорой помощи.

В феврале 2017-го призвалась на военную службу в Зачепиловском военкомате и заключила трехлетний контракт с Вооруженными силами. Служила в 54-й отдельной механизированной бригаде, а в октябре прошлого года перешла к "холодноярцам", когда бригада тренировалась на Яворовском полигоне.

У погибшей осталась дочь 2008 года рождения , родители и младшая сестра с инвалидностью.

"Она была открытой и справедливой. Искренняя, конкретная, если правду, то лоб. Настоящий правдоруб. За это ее и любили", – говорит о погибшей друг Анатолий.

Как сообщали новости "Сегодня", в Офисе президента Украины выразили соболезнования в связи с гибелью Клавдии Сытник. А тем временем, на фронте 1 февраля боевики устроили "жару" и нанесли серьезный урон ВСУ. Противник совершил 15 обстрелов, применяя при этом запрещенное вооружение.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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