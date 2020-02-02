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Боевики устроили "жару" на Донбассе и нанесли серьезный урон ВСУ

2 февраля, 07:16

Ситуация на фронте была напряженной и на Луганском, и на Донецком направлениях

/ Фото: Минобороны Украины

На Донбассе не утихают обстрелы. 1 февраля противник 15 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливал позиции украинской армии из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. За вчерашний день два украинских защитника получили ранения и один погиб, сообщает штаб Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов:

  • вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета противник совершил 6 выстрелов, а также из крупнокалиберного пулемета;
  • в районе Марьинки – из автоматических станковых гранатометов;
  • неподалеку Васильевки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • два раза вблизи Песков – из миномета калибра 82 мм враг выпустил восемь мин, а также открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • в районе Невельского – из станкового противотанкового гранатомета (два выстрела) и крупнокалиберного пулемета.

Девять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

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  • два раза неподалеку Луганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • дважды в районе населенного пункта Орехово – из 120-мм минометов (38 мин);
  • трижды рядом с Новотошковским – из минометов калибра 120 мм противник выпустил 41 мину, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из 82-мм минометов (14 мин), а также совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • в районе Катериновки – из крупнокалиберного пулемета.

"На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ с разрешенного вооружения. Вчера, 1 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще один получил ранения. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли", – сообщили в ООС.

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Как сообщали новости "Сегодня", 1 февраля на Донбассе из-за обстрела боевиков погибла военный медик. 33-летняя женщина получила множественные осколочные ранения, и они оказались несовместимы с жизнью. В Офисе президента выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы потери ВСУ ООС

Источник: Сегодня

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