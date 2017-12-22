Боевики нанесли урон военным на Донбассе

Вчера, 09:43

Противник не прекращает обстрелы украинских позиций

Фото: AFP
Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 16 раз нарушили режим тишины. Об этом сообщает Штаб АТО.

По данным ведомства, в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще двое – получили ранения.

Так, на Луганском направлении защитников Крымского обстрелял вражеский снайпер. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов захватчики нарушали перемирие на подступах к Светлодарску.

На Донецком направлении у Песок боевики вели огонь по нашим защитникам из минометов 82-го калибра, гранатометов и пулеметов, а затем усилили давление и применили танковое вооружение и 120-мм минометы. Кроме того, из тяжелого миномета противник обстреливал подступы к Водяному. 

Напомним, недавно разгорелся скандал с выходом России из СЦКК. Российские офицеры покинули Совместный Центр координации и контроля по прекращению огня, заявив, что якобы их не устраивает биометрический контроль Украины, который заработает для россиян с января.

Как утверждают политики и эксперты, обстрел из "Градов" поселка Новолуганское на Донбассе, в результате чего боле ста домой пострадали, связан именно с демаршем россиян из СЦКК.
Донбасс, боевики, обстрелы, открыли огонь
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"Сегодня"

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