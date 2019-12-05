Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,93
26,52

Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: где велся огонь

5 декабря, 07:10

Потерь в рядах ВСУ за минувшие сутки нет

/ Фото: Getty Images

За прошлые сутки, 4 декабря, боевики три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"4 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска устроили два обстрела неподалеку Новолуганского – там велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Реклама

Еще один обстрел зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". У Широкино боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 4 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – рассказали в ООС.

Напомним, 3 декабря боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Пока на передовой продолжаются обстрелы, в тылу враг тоже не дремлет: в Донецкой области продолжается охота на патриотов. Бывшей пленнице боевиков на огороде установили растяжку с гранатой. Только чудом обошлось без жертв. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс ВСУ боевики обстрелы ООС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Герой Украины Адам
Герой Украины Адам "не соответствует должности": на скандал отреагировал министр обороныУкраина
В
В "Слуге народа" ответили на три популярных вопроса по "нормандской" встречеПолитика
Пуля снайпера попала прямо в сердце: имя погибшего бойца ВСУ
Пуля снайпера попала прямо в сердце: имя погибшего бойца ВСУУкраина
Сигналы из Парижа: чего Украина и Россия ждут от
Сигналы из Парижа: чего Украина и Россия ждут от "нормандской" встречиПолитика
Зеленский выступил с видеообращением о встрече
Зеленский выступил с видеообращением о встрече "Нормандской четверки"Политика
Президент Казахстана рассказал, что поможет закончить войну на Донбассе
Президент Казахстана рассказал, что поможет закончить войну на ДонбассеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...