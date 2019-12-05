Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: где велся огонь

Потерь в рядах ВСУ за минувшие сутки нет

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За прошлые сутки, 4 декабря, боевики три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"4 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска устроили два обстрела неподалеку Новолуганского – там велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Еще один обстрел зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". У Широкино боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 4 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – рассказали в ООС.

Напомним, 3 декабря боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Пока на передовой продолжаются обстрелы, в тылу враг тоже не дремлет: в Донецкой области продолжается охота на патриотов. Бывшей пленнице боевиков на огороде установили растяжку с гранатой. Только чудом обошлось без жертв. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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