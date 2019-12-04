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Боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

4 декабря, 07:12

Потерь в рядах ВСУ за минувшие сутки нет

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошлые сутки, 3 декабря, боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"3 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили четыре обстрела. Дважды вблизи Старогнатовки велся огонь из стрелкового оружия. Неподалеку Красногоровки ударили из крупнокалиберных пулеметов. У Лебединского оккупанты стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано три вражеских обстрела. Вблизи Крымского стреляли из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Новолуганское боевики ударили из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Луганского велся огонь из СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 3 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", – рассказали в ООС.

Напомним, 2 декабря боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. А 1 декабря были зафиксированы семь обстрелов. Из-за подрыва на неизвестных устройствах погибли двое украинских военнослужащих.

Отметим, что в последнее время на Донбассе отмечается резкое уменьшение количества обстрелов. Как сообщали новости "Сегодня", в последний день осени враг немного приутих и было рекордно мало атак. Так, 30 ноября противник только четыре раза беспокоил силы ООС.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы ООС

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