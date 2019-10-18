Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: в ход пошло запрещенное оружие

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За прошлые сутки, 17 октября, на Донбассе пророссийские боевики 29 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"17 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 29 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских установок калибра 122 мм, разнокалиберных минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 16 обстрелов. Трижды из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики ударили у Водяного на Приазовье. Пять обстрелов из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия оккупанты устроили неподалеку Павлополя. Дважды у Талаковки велся огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Еще два обстрела из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия были зафиксированы неподалеку Авдеевки. В районе Березовой оккупанты стреляли из станковых противотанковых гранатометов, а вблизи Пищевиков и Лебединского – из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов. У Широкино враг ударил из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 13 обстрелов. У Новолуганского боевики стреляли из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия, а неподалеку Луганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Три обстрела из минометов калибра 120 и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов враг устроил вблизи Золотого, еще три – из миномета калибра 82 мм – неподалеку Новозвановки. Вблизи Гладосово оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм. Дважды в районе Крымского оккупанты ударили из вооружения БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Хутора Вольного велся огонь из подствольных гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Попасной – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

"За минувшие сутки в результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – рассказали в ООС.

Напомним, 16 октября на Донбассе боевики 30 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ погиб, еще один – ранен.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита на передовую в зону проведения Операции объединенных сил на Донбассе ознакомился с ситуацией на линии разграничения, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных.

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