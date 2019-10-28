Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: в ход пошло запрещенное оружие

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За прошлые сутки, 27 октября, на Донбассе пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"27 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела. Неподалеку Березовой велся огонь из СПГ и крупнокалиберных пулеметов, у Лебединского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Марьинки боевики применили крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Неподалеку Водяного оккупанты ударили из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил девять обстрелов. Трижды вблизи Новолуганского стреляли из минометов калибра 82 мм, противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Луганского в ход пошли крупнокалиберные пулеметы. Еще три обстрела из противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно оккупанты устроили у Золотого-4 (за пределами участка разведения). Вблизи Майского велся огонь из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 27 октября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", – рассказали в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", пока на фронте напряженная обстановка, президент Владимир Зеленский встретился с добровольцами. В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск. Также Владимир Зеленский спросил ребят, почему они здесь стоят, какой их мотив, рассказал, что жители за отвод войск, и сказал добровольцам, чтобы они убрали оружие.

Позже Зеленский поделился впечатлениями от этой поездки на Донбасс, отметив, что были весьма эмоциональные разговоры. Также глава государства сообщил, что украинские войска в Золотом готовы к отводу.

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