Боевики не прекращают обстрелы: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе

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За минувшие сутки, 18 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"18 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил. В частности, неподалеку Березовой боевики ударили из стрелкового оружия. Два обстрела из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия враг устроил вблизи Водяного.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил. Неподалеку Майского велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а вблизи Крымского – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – рассказали в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 сентября на Донбассе пророссийские боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов ВСУ понесли серьезные потери.

А тем временем на другом участке фронта потихоньку налаживается мир. Как сообщали новости "Сегодня", у Зеленского рассказали, когда откроют мост в Станице Луганской. 15 сентября было заасфальтировано почти 300 метров из 750 правой стороны дороги в направлении моста, а утром в воскресенье завершили асфальтирование левой части дороги.

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