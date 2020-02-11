Боевики обостряют на "Бахмутке": в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

/ Фото: Минобороны РФ

В текущие сутки, 11 февраля, местные боевики, наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенным "Минском" минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Один вражеский обстрел из автоматических станковых гранатометов было зафиксировано рядом с Песками, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" .

Реклама

Кроме этого, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял наши позиции недалеко от населенного пункта Орехово, где выпустил четыре мины из 120-мм миномета и совершил семь выстрелов из станкового противотанкового гранатомета.

Сегодня, 11 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, добавили в штабе ООС.

В тренде Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

Напомним, что в последние дни боевики пытаются обострить обстановку в районе поселка Ореховое, расположенного на трассе "Бахмутка" и понесли ощутимые потери.

Так, медик из Енакиево Донецкой области Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", сообщал, что боевики потеряли убитыми и ранеными 10 человек. Он назвал это самым "мясным днем" в ЛНР.

Также сообщалось, что сутками ранее, 10 февраля, боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама