Боевики обостряют на "Бахмутке": в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

В текущие сутки, 11 февраля, местные боевики, наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенным "Минском" минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
Один вражеский обстрел из автоматических станковых гранатометов было зафиксировано рядом с Песками, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" .
Кроме этого, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял наши позиции недалеко от населенного пункта Орехово, где выпустил четыре мины из 120-мм миномета и совершил семь выстрелов из станкового противотанкового гранатомета.
Сегодня, 11 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, добавили в штабе ООС.
Напомним, что в последние дни боевики пытаются обострить обстановку в районе поселка Ореховое, расположенного на трассе "Бахмутка" и понесли ощутимые потери.
Так, медик из Енакиево Донецкой области Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", сообщал, что боевики потеряли убитыми и ранеными 10 человек. Он назвал это самым "мясным днем" в ЛНР.
Также сообщалось, что сутками ранее, 10 февраля, боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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