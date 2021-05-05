Боевики снова атаковали мирных жителей: в Попасной разорвалась ракета и начался пожар

Российские наемники продолжают подвергать опасности мирное население, пожар мог привести к разрушению объектов критической инфраструктуры

На Донбассе российские незаконные вооруженные формирования выстрелили противотанковой управляемой ракетой возле населенного пункта Попасная, которая разорвалась вблизи гражданского сектора и вызвала локальный пожар.

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Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Север" в Facebook.

В ОТГ отмечают, что пожар мог привести к разрушению объектов критической инфраструктуры.

Среди гражданского населения никто не пострадал, а пожар был локализован военнослужащими одной из механизированных бригад.

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О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уже уведомили представителей ОБСЕ через Украинскую сторону общего центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, на Донбассе с начала текущих суток, 5 мая,боевики 11 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. В ответ наши защитники также открывали огонь.

Мы также сообщали, что вечером 4 мая боевики обстреляли центральную районную больницу в Красногоровке Донецкой области. В медучреждении в тот момент находились 45 пациентов с коронавирусом и пневмонией.

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