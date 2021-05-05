Українська
$ 27,73
33,51
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Боевики снова атаковали мирных жителей: в Попасной разорвалась ракета и начался пожар

5 мая, 20:50

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Российские наемники продолжают подвергать опасности мирное население, пожар мог привести к разрушению объектов критической инфраструктуры

На Донбассе российские незаконные вооруженные формирования выстрелили противотанковой управляемой ракетой возле населенного пункта Попасная, которая разорвалась вблизи гражданского сектора и вызвала локальный пожар.

Реклама

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Север" в Facebook.

В ОТГ отмечают, что пожар мог привести к разрушению объектов критической инфраструктуры.

Среди гражданского населения никто не пострадал, а пожар был локализован военнослужащими одной из механизированных бригад.

Реклама

В тренде
Еще одна область может попасть в красную зону карантина

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уже уведомили представителей ОБСЕ через Украинскую сторону общего центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, на Донбассе с начала текущих суток, 5 мая,боевики 11 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. В ответ наши защитники также открывали огонь.

Мы также сообщали, что вечером 4 мая боевики обстреляли центральную районную больницу в Красногоровке Донецкой области. В медучреждении в тот момент находились 45 пациентов с коронавирусом и пневмонией.

Реклама

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

На Донбассе будет
На Донбассе будет "резня": Лавров пригрозил Украине за изменение "Минска"Власть
На Донбассе подорвался автомобиль, у ВСУ серьезные потери
На Донбассе подорвался автомобиль, у ВСУ серьезные потериДонбасс
Отомстил за
Отомстил за "унижение"? Еще одна версия разгрома супермаркета в МариуполеДонбасс
Не собираюсь разговаривать с террористами – Зеленский о переговорах с
Не собираюсь разговаривать с террористами – Зеленский о переговорах с "ЛДНР"Власть
Снайпер боевиков убил бойца ВСУ с позывным
Снайпер боевиков убил бойца ВСУ с позывным "Африка": имя и фото погибшегоДонбасс
Изнасилование шестилетней девочки в Луганской области: появились новые детали (обновлено)
Изнасилование шестилетней девочки в Луганской области: появились новые детали (обновлено)Донбасс

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять