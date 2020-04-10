Боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе: есть раненные

На Донбассе боевики 9 апреля обстреляли украинские позиции у Орехово и недалеко от Крымского из-за чего ранения получили двое военнослужащих.

Об этом говорится на странице штаба операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

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У Орехово боевики вели огонь из минометов калибра 82-мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. "В результате обстрела один наш защитник получил осколочное ранение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", – заметили в штабе.

Сообщается об обстреле недалеко от Крымского, где был ранен еще один украинский герой. "Противник применил вооружение боевой машины пехоты, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Состояние здоровья нашего военнослужащего – средней тяжести", – сообщили в пресс-центре.

Военнослужащим была оперативно оказана первая медицинская помощь и они были эвакуированы в лечебные учреждения.

"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", – заявили в штабе.

9 апреля было зафиксировано 11 обстрелов со стороны боевиков, вследствие одного из них погиб один украинский военнослужащий.

Ранее сообщалось, что стало известно, когда может состоятся новый обмен пленными на Донбассе.

Видео: facebook.com/10brygada

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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