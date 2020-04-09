Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,58
  1. Последние новости Украины

На Донбассе погиб боец ВСУ: военные сообщили подробности

9 апреля, 17:04

Сергей Мартынец

Противник атаковал украинских военных из гранатометов и минометов

На Донбассе не утихает вражеский огонь и ВСУ продолжают нести потери. Сегодня в результате обстрелов погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.

Военные отметили, что сегодня, 9 апреля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников на Луганском направлении.

"Враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Объединенные силы открыли огонь и подавили активность противника. К сожалению, в ходе боя один военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение, несовместимо с жизнью", – заявили в штабе ООС.

Как сообщили в Минобороны, с начала текущих суток боевики восемь раз обстреливали позиции украинской армии. Началось все уже в 05:30 утра: станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы боевики применили в районе Красногоровки и вблизи Новомихайловки. Враг стрелял со стороны Старомихайловки и Луганского.

С 06:55 со стороны Золотого-5 оккупанты выпустили две мины 82-го калибра и вели обстрел из АГС по защитникам Орехово. Около 07:50 враг открыл огонь по нашим воинам в районе Новгородского с ПТРК. Также были обстрелы в районе Хутора Вольный из миномета 82-го калибр и АГС.

После 10:00 из стрелкового оружия оккупанты нарушили режим тишины в районе Богдановки. А около 10:15 со стороны села Сосновское прилетели 5 мин 82-го калибра защитникам Павлополя.

Отметим, что все больше жителей Донбасса считают Россию стороной конфликта. По словам политического аналитика Фонда "Демократические инициативы" Сергея Шаповалова, в ноябре 2018 года около 52% граждан в Донецкой области и аж 60% в Луганской области обвиняли именно руководство Украины в том, что происходит на Донбассе.

Смотрите также в сюжете, как на днях был обстрелян на Донбассе автомобиль с журналистами телеканала "Украина":

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Донбасс военные ВСУ ООС

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 9 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 9 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 9 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 9 апреляУкраина
Уроки красоты: учимся рисовать стрелки
Уроки красоты: учимся рисовать стрелкиСтиль
Чистый четверг 2020: дата и главные традиции праздника
Чистый четверг 2020: дата и главные традиции праздникаFun
Запрет ездить на личных авто: как и когда в Украине могут ужесточить карантин
Запрет ездить на личных авто: как и когда в Украине могут ужесточить карантинУкраина
Минздрав обнародовал правила самоизоляции для зараженных коронавирусом
Минздрав обнародовал правила самоизоляции для зараженных коронавирусомУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...