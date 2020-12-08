Боевики подтягивают танки и артиллерию: тревожные разведданные из "Л/ДНР"

Оккупанты срочно усилили подготовку войск, а на передовой все больше запрещенного вооружения

На Донбассе противник продолжает усиливать передовые позиции тяжелым вооружением, а в тылу проводят учения с акцентом на артиллерийские и танковые подразделения.

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Об это сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российской командование продолжает проводить боевую подготовку на оккупированных территориях с привлечением максимального количества личного состава артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений.

В частности, на этой неделе на полигонах "Л/ДНР" оккупантами одновременно проводятся занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин, сборы с командирами взводов и младшим командным составом, сборы с командирами боевых машин, а также показательные инструкторско-методические занятия.

В то же время противник усиливает передовые позиции "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" группировки российских оккупационных войск за счет очередных артиллерийских подразделений и танков с нарушением Минских договоренностей по отводу вооружения и военной техники.

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Как сообщали новости "Сегодня", 4 декабря на Донбассе снайпер боевиков ранил военного, а также оккупанты применили тяжелое вооружения.

Видео: Сегодня

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