Боевики подтянули на передовую средства ПВО и тяжелую технику – Тымчук

Российско-оккупационные войска на Донбассе принимают меры по противодействию украинским беспилотникам, которые не только ведут разведку, но и временами усмиряют боевиков за обстрелы позиции украинской армии. Противник подтянул на передовую средства ПВО. Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

Подразделениям "1-го и 2-го АК" поступил приказ оборудовать дополнительные посты воздушного наблюдения, а также более активно использовать подразделения РЭБ (радиоэлектронной борьбы) против беспилотников ВСУ.

"Также с целью борьбы с БПЛА на целом ряде участков оккупанты выдвинули на первую линию средства ПВО (противовоздушной обороны). В основном это ЗРК типа 9К35 "Стрела-10М", ПЗРК и ЗУ-23-2. Появление этих средств отмечается в районе Первомайки, северных окраин Горловки, севернее Авдеевки, основная часть отмечается в районе Светлодарской дуги", – говорится в сообщении.

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Тымчук отмечает и усиление тактической группы боевиков в районе Бахмутской трассы – там фиксировалась переброска бронегруппы оккупантов в сторону Сентяновки через Петровеньки.

"Зафиксировано как минимум шесть танков и не менее пяти других ББМ (БМП и МТ-ЛБ). Оккупанты перебрасывали бронетехнику в сумерках и ночью, пытаясь скрыть значительное усиление своих подразделений в данном районе. Скорее всего, это будет резервная (ударная) группа на случай "прорыва ВСУ", либо же для собственных активных действий", – отметили в ИС.

Отметим, что украинские военные периодически использую ударные дроны для усмирения боевиков, которые обстреливают позиции украинской армии, сбрасывая им на головы мины. Так, недавно офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показывал видео, как ВСУ ударили с беспилотника.

А тем временем в ВСУ озвучили огромные потери боевиков за месяц. В октябре защитники Украины на Донбассе только ответным огнем нанесли врагу серьезнейший урон – были уничтожены более 70 боевиков и около 133 получили ранения.